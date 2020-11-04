В Кандалакше жестоко расправились с безобидной собакой

Собаку убили выстрелом или ударом в голову. Фото: Вагончик "Собачий Ангел"

Бродячих собак, брошенных своими хозяевами, которые с грустными глазами смотрят на этот мир, в Мурманской области много. И далеко не всегда люди бывают к ним добры, даже если хвостатые не представляют никакой опасности.

Так, печальные известия пришли из Кандалакши. Как сообщают волонтеры приюта "Собачий ангел", милую собачку по кличку Ночка с желтой биркой на ухе жестоко убили неизвестные.

- Эту собаку-девочку мы стерилизовали нынешней осенью. Безобидная, добрая, спокойная, она никому не доставляла проблем. Приходила к нам кушать, сидела в сторонке, наблюдала за волонтерами, принимала порцию и также тихо уходила. Уходила с биркой на ухе, показывая всем этот единственный документ о праве жить на улицах и не быть убитой. Увы, люди оказались слепы и глухи к этому факту. Сейчас собаки нет в живых, ее убили выстрелом или ударом в голову. Жестоко, несправедливо и без оснований, - рассказали в группе "Вагончик "Собачий ангел". Кандалакша".

Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией об убийце, связаться с приютом по телефону: 8 911-802-98- 48 (Татьяна).

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