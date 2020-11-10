"Надоел старым хозяевам": стало известно прошлое щенка хаски, которого бросили в лесу в Мурманске

Хвостатому найдут хороших хозяев. Фото: Надежда Титова

На минувших выходных жительница Мурманска Надежда Титова сообщила в соцсетях о необычной находке: в лесополосе на Ледокольном проезде был обнаружен щенок хаски, привязанный к дереву. Малыш скулил и был очень голодный. Северянка взяла его на время к себе и сейчас ищет песику новый дом. Как рассказала новоиспеченная хозяйка, к ней поступила больше 200 звонков от тех, кто хочет забрать хвостатого себе, правда, почти никто не подошел к этому делу серьезно и понятия не имеет, как обращаться с такой породой.

- Спасибо тем, кто позвонил, чтобы спросить чем помочь. Кто действительно переживает за эту козявку. Пристраиваться она будет. Но только "хасятникам" с опытом и с рекомендацией от своих. Такие кандидаты уже есть, - рассказала Надежда Титова на личной странице в соцсетях.

Также мурманчанка поведала о прошлом щенка, которого бросили прежние хозяева.

- Хаски был куплен на турбазе то ли за 3 тысячи рублей, то ли за 10. В новом доме малыш прожил всего пару недель. Его бывшие хозяйки - две взрослые женщины (мать и дочь), проживающие в доме на переулке Якорном. Щенок сидел дома один, пока люди были на работе. Очень быстро утомил и надоел. Знакомые предлагали помочь с пристройством, но почему-то помощью не воспользовались... Просто в один прекрасный момент взяли и отвели полуторамесячного малыша в лес за домами и привязали. У меня было много всяких мыслей, теперь их нет. Не хочу знать и понимать, что такое возможно, - отметила северянка.

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