В Мурманской области на 100 тысяч машин приходится 217 аварий

Отметим, что, по данным составителей, с января по сентябрь 2020 года количество ДТП, в которых пострадали люди, снизилось на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты РИА Новости составили рейтинг аварийности, используя данные за период с января по сентябрь 2020 года. Лидирует в нем (как регион с наименьшим количеством аварий) Чечня, где на 100 тысяч машин приходится 44 аварии.

Мурманская область находится на 48 месте рейтинга из 85. На 100 тысяч машин, по данным составителей, приходится 217 аварий. Число пострадавших (раненых и погибших) в ДТП на 100 тысяч жителей в период с января по сентябрь 2020 составило 108 человек. Число погибших в ДТП на 1 тысячу человек – 62.

Архангельская область находится на 50 строчке с 222 авариями на 100 тысяч машина, Республика Коми - на 68 строчке с 260 авариями на 100 тысяч машин, а Ленинградская область на 75 строчке с 283 авариями на 100 тысяч машин.

Последнюю 85-ю строчку рейтинга занимает Республика Тыва, где на 100 тысяч машин приходится 692 аварии.

Отметим, что, по данным составителей, с января по сентябрь 2020 года количество ДТП, в которых пострадали люди, снизилось на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число самих пострадавших также уменьшилось: погибших – на 2,7%, раненых – на 10,9%.

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