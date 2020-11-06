Водителя из Кировска ждет суд за ДТП, где получил серьезные увечья пассажир другого авто

Северянке грозит до 2 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба УМВД по МО

42-летняя автоледи из Кировска в прошлом году вела свою машину не слишком осторожно, из-за чего случилось серьезное ДТП. Как установило следствие, утром в декабре 2019 года на дороге Апатиты – Кировск водитель Renault выехала на "встречку", где столкнулась с Nissan. В аварии пассажир последнего авто получил телесные повреждения, которые врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Теперь предполагаемую виновницу ждет суд.

- В отношении ранее несудимой северянки, подозреваемой в совершении аварии, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения". Женщина находилась под подпиской о невыезде. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Кировчанке грозит до двух лет лишения свободы.

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