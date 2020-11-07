Рекорд смертности от коронавируса в Мурманске: официальные данные на 7 ноября 2020 года

В Мурманской области от коронавируса умирают каждый день. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области ситуация с коронавирусом продолжает усугубляться. Максимального значения по числу заболевших за сутки мы, к счастью, еще не достигли ( для сравнения, 7 октября выявили у 223 человек, а 4 мая у 280).

А вот по числу летальных случаев за сутки Заполярье все время поднимает планку, что не может не тревожить. 7 ноября оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил о девяти умерших от новой инфекции. Предыдущий максимум был достигнут 5 числа - 8 летальных случаев. Всего с весны в регионе умерли 334 человека.

Также в Мурманской области уже свыше 21 тысячи заболевших с начала пандемии. Лидер по числу зараженных - Мурманск (11442 человека), на третьем - Белокаменка (2351 человек), на третьем - Североморск (2126 человек).

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