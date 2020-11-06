Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: детям до 16 лет запретили находиться в торгово-развлекательных центрах без взрослых

Для ребят вводят новые правила. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число новых заболевших коронавирусом, которое регистрируется за сутки в Мурманской области, уже больше двух сотен человек. Поэтому в правительстве региона приняли решение о новых ограничениях в виду ухудшения эпидемиологической обстановки.

В конце октября школьники Заполярья ушли на каникулы, с которых должны были вернуться 8 ноября. Однако отдых продлили до 15 ноября. Также для ребят вводят новые правила.

- Детям до 16 лет запрещено находиться на территории торгово-развлекательных центров без взрослых, - сообщается в постановлении за подписью губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которое вступает в силу с 9 ноября.

Такой запрет был продиктован тем, что подростки любят собираться стайками в торгово-развлекательных центра, что может привести к всплеску заболеваемости, так как часто дети игнорируют ношение масок.

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