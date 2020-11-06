Мурманский гидрометцентр об аномальной температуре в ноябре: "В этом году мог произойти небольшой сдвиг сезонов"

В Мурманской области снег выпал, да только быстро растаял. Фото: Олег ФИЛОНОК

Жители Заполярья привыкли к холодам, а ноябрь в нашем регионе обычно относят к зимнему месяцу. Однако в этом году происходит что-то необычное: тепло, и снега не видно.

- Очень далеко мы заглянуть не можем. Наша задача спрогнозировать погоду хотя бы на ближайшие дней пять. К сожалению, таковы возможности для более или менее достоверного прогноза. В ближайшее время могут быть и некоторые всплески холода, и мы снова увидим снег, - рассказала «КП» начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

По прогнозу гидрометцентра России, в Мурманской области ноябрьская температура выше климатической нормы на 7-8 градусов.

Такая тенденция наблюдается по всей России. Зимы становятся относительно теплыми. В Арктической зоне повышение температуры происходит быстрее, чем в целом по земному шару. Даже в Западной Европе скорость потепления гораздо ниже.

Тепло в наши края приходит с Северной Атлантики, над которой сейчас формируются мощные циклоны. Мурманская область чаще всего оказывается в их центре. Теплые воздушные массы перемещаются не только по центральной России, но и через Кольской полуостров. Отсюда и такой необычный ноябрь.

В прошлом году в Мурманской области в октябре уже лежал снег, а в позапрошлом даже были морозы.

- Насколько 2020 год будет теплым по отношению к предыдущим, можно будет сказать, только когда он завершится. Зима в этом году закончилась очень поздно. В первой декаде июня на водоразделах был снег, который еще только таял. Это сказалось на ягодном урожае. Из-за затянувшегося схода снега земля прогрелась поздно. Не исключено, что в этом году произошел небольшой сдвиг сезонов. Соответственно отодвинулось начало зимы, - отметила Елена Сиеккинен.

Окончательные выводы о том, насколько изменился климат в нашем регионе, научное сообщество, отслеживающее метеорологические изменения в мире и России, сможет сделать только к началу следующего года или ближе к весне.

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