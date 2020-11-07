В Мурманске запечатлели зеленый луч на восходе Луны

Лучик не остался не замеченным. Фото: Александр Воднев

Если вы смотрели "Пиратов Карибского моря", то наверняка в курсе, что зеленый проблеск, вспыхнувший на закате на горизонте, означает вернувшуюся с того света душу.

Такое необычное природное явление наблюдали на днях в Мурманске - фотографу Александру Водневу удалось запечатлеть зеленый лучик на восходе Луны. Так как Хеллоуин уже прошел, в проделки призраков верить не приходится.

- Если присмотреться к Луне на фото, то можно увидеть заметный зеленый ободок над ней - это оптическое явление называется «зеленый луч». Обычно, наблюдая закат в ясный день там, где открыт горизонт, можно на короткий миг увидеть изумрудную искорку в тот самый момент, когда Солнце скрывается за горизонтом, и его свет переотражается слоями атмосферы. Хотя выбрать точное время и место, чтобы увидеть, как самый краешек Солнца появляется из-за горизонта, немного сложнее, но еще сложнее поймать зеленый луч от менее яркой восходящей Луны, - поделился мурманчанин в группе "Vodnev Aleksandr Photography"

Напомним: Мурманск озарила таинственная голубая Луна. Необычное явление совпало с Хеллоуином.

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