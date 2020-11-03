Борис Моисеев ни при чем: Мурманск озарила таинственная голубая Луна

Царица ночи окрасилась в благородный голубой. Фото: Елена Ястребова

Луна в Мурманской области бывает разная: кровавая, снежная и даже голубая. Последняя как раз таки и воцарилась в небе над Мурманском, причем, что интересно, именно в Хеллоуин! Так что природа тоже позаботилась о мистике в этот праздник. Или духи наколдовали?

Загадочная Луна быстро скрылась за облаками, так что поймать ее на камеру удалось не всем. Фото: Александр Игнатьев

Таинственная царица ночи, окрашенная в цвет крови всех принцев, не осталась без внимания жителей заполярной столицы. Так, необычное полнолуние попало на снимки мурманчанки Елены Ястребовой.

- Голубая Луна воцарилась на небосводе. 31 октября в 21.10 посчастливилось увидеть ее. И она действительна была голубого цвета! Наблюдать удивительное ночное светило можно было недолго. Через 15 минут небо затянуло облаками и чудо-Луна исчезла, - поделилась впечатлениями на личной странице в соцсетях северянка. - В октябре россияне наблюдали два таких полнолуния. И хотя первое я пропустила, зато второе было очень зрелищным и красочным. И еще совпало с Хеллоуином. Ну, не чудо ли?!

Природа подгадала как раз к Хеллоуину. Фото: Елена Ястребова

Что интересно: название "Голубая Луна" обусловлено не сменой цвета светила, как может показаться на первый взгляд, а английским идиоматическим выражением: «Once in a Blue Moon», которое дословно переводится так: «Однажды при голубой Луне», а одно из значений эквивалентно русскому выражению: «После дождичка в четверг» (то есть крайне редко либо никогда).

К слову, в следующий раз двойное полнолуние можно будет лицезреть только 1 и 31 августа 2023 года. Тем не менее это событие стоит отметить в календаре, чтобы не пропустить такую красоту и романтику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске запечатлели редкое природное явление. В свете Луны можно было наблюдать иризацию на облаках (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru