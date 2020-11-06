Дело Дряново: Прокуратура Мурманской области проверит информацию о наличии у депутата Совета депутатов Мурманска дома и фирмы в Болгарии

Виктора Хабарова проверят на владение иностранной фирмой.

Скандал назревает в Совете депутатов Мурманска, где в последнее время острые ситуации возникают одна за другой. Достаточно вспомнить дискуссию вокруг трудоустройства Александра Накая.

А теперь в центре внимания главред "Вечернего Мурманска" Виктор Хабаров. Не так давно его исключили из регионального отделения "Единой России", но на этом точка не была поставлена. В СМИ прошла информация, что у депутата горсовета есть недвижимость в Болгарии (впрочем, в этом нет ничего удивительно, не так уж мало чиновников покупают дома за границей). Правоохранителей больше смутил тот факт, что в Болгарии зарегистрирована фирма ООО "Хабаров", что уже идет вразрез с российским законодательством.

- Из УФСБ России получены сведения, что Виктор Хабаров в 2012 году оформил на себя юридическое лицо "Хабаров" для приобретения в частную собственность недвижимости в селе Гоздейка, община Дряново, - сообщается в представлении, которое областная прокуратура за подписью ее главы Василия Щербакова направила губернатору Андрею Чибису.

В документе также говорится, что депутат "не исключает факт учреждения общества, и сообщает, что оплачивает налог на недвижимость". При этом в декларациях, которые народный избранник предоставлял с 2017 о 2019 года информации о фирме нет. Прокуратура требует проверить, насколько четко Виктор Хабаров следовал законодательству, и если он его нарушил, то наказать его в соответствии с антикоррупционным законодательством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чиновники Мурманска и Терского района пытались скрыть свои доходы. Сотрудники администраций предоставили не полные сведения о заработке и счетах в банках (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru