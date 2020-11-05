Житель Североморска зарезал 35-летнего сына бывшей жены

Северянин признал свою вину.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
56-летнего жителя флотской столицы ждет суд за убийство своего пасынка. Известно, что ночью 20 сентября этого года между мужчиной и 35-летним сыном его бывшего жены возникла словесная перепалка. Находясь подшофе в квартире экс-супруги, северянин схватился за нож и ударил им североморца в шею. От полученных ранений тот скончался на месте преступления, не дождавшись приезда "скорой".
В тот же день злоумышленник был задержан правоохранителями, которым он признался в содеянном. Свою вину он признал и раскаялся в содеянном.
На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ "Убийство". Прокуратурой Североморска уже утверждено обвинительное заключение.
- Сейчас уголовное дело направлено в Североморский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение такого преступления предусмотрено наказание только в виде лишения свободы до 15 лет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.
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