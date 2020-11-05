Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: школьникам продлили осенние каникулы

Дети остаются на дополнительных каникулах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ситуация с коронавирусом в Заполярье оставляет желать лучшего. Каждый день прибавляется не меньше двухсот новых зараженных, а по летальным исходам так и вовсе бьются все рекорды. Напомним: по последним данным оперштаба, за минувшие сутки ковид унес целых восемь жизней. Из-за такой обстановки с COVID-19 было решено продлить осенние каникулы школьникам.
- В Мурманской области в образовательных учреждениях каникулы продлятся до 15 ноября включительно. Такое решение принял губернатор региона Андрей Чибис. В ближайшее время будет опубликовано соответствующее постановление регионального правительства, - сообщили в оперативном штабе.
Во время дополнительных каникул Роспотребнадзор рекомендует родителям свести к минимуму посещение детьми торговых центров.
Напомним: число заболевших в Мурманске превысило 11 тысяч человек.
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