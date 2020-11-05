Житель Североморска продал информацию, кому звонил абонент

Житель Североморска за вознаграждение передал третьему лицу секретные данные. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Североморске работник оператора сотовой связи продал данные телефонных звонков абонента. На днях североморец 1996 года рождения предстал перед судом за нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

- В апреле 2020 года мужчина воспользовался служебным положением и получил информацию о том, кому звонил один из абонентов. Сделав выгрузку данных, обвиняемый передал информацию третьему лицу, получив за это вознаграждение в полторы тысячи рублей. Через некоторое время мужчина попытался получить информацию по звонкам другого абонента, но был вычислен и остановлен службой безопасности компании. Впоследствии информацию о противоправных действиях передали правоохранителям, - сообщили в СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области.

В отношении североморца возбудили уголовное дело. На днях материалы были рассмотрены в Североморском районном суде. По итогам заседания мужчина приговорен к 320 часам обязательных работ. Приговор суда не вступил в законную силу.

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