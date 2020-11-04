В Апатитах скончался известный врач и писатель Леонид Коновалов

Фото: литературное объединение "Хибины".

Печальные новости пришли из Апатитов - умер известный врач, писатель и депутат Леонид Константинович Коновалов. Ему было 65 лет.

- С прискорбием сообщаю, что 3 ноября из жизни ушел наш верный друг и товарищ по литературному объединению "Хибины". Человек безотказный, справедливый, со своими взглядами на действительность, скромный и интеллигентный. Не верится, что больше его не увидим, - отметили сотрудники литературного объединения "Хибины".

С 2010 по 2014 год Леонид Константинович был депутатом Совета депутатов Апатитов и возглавлял депутатскую комиссию по социальной политике, охране окружающей среды и здоровья населения.

- Жители города знали его не только как хорошего врача и депутата, но и как творческого человека, а именно, как члена союза писателей России. Леонид Константинович – автор полюбившихся читателям книг «Ветер души», «Печаль молчит», Полнолуние», «Белокровье февраля» «Свирелью разочарований…», «Ничего нового под солнцем» и другие. Светлая память о достойном, добропорядочном и честном человеке навсегда останется в наших сердцах, - с печалью сообщили в администрации Апатитов.

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