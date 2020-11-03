В Мурманске простятся с и.о. министра культуры Натальей Ивановой

С Натальей Ивановой простятся 5 ноября. Фото: министерство культуры Мурманской области

31 октября умерла и.о. министра культуры Мурманской области Наталья Иванова. Спустя месяц борьбы с коронавирусом организм не выдержал нагрузки. Оперативное совещание в правительстве Мурманской области 2 ноября началось с минуты молчания.

Гражданская панихида пройдет в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова (ул. Пушкинская, дом 3) с 9.00 до 10.30. Все желающих присутствовать просят не забывать про маски и перчатки.

Свои соболезнования выразили многие коллеги Натальи Ивановой, а также депутаты Мурманской областной Думы.

- Ушел из жизни замечательный неравнодушный человек, грамотный управленец, профессионал высокого уровня. Наталья Юрьевна тесно взаимодействовала с региональным парламентом и по праву пользовалась заслуженным авторитетом и уважением как у депутатов областной Думы, так и у своих земляков. Светлая ей память! Слова поддержки и сочувствия родным и близким Натальи Юрьевны, всем, кто знал и работал с ней, - сообщается на сайте Мурманской областной Думы.

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