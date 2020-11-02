Число умерших от коронавируса в Мурманске на 2 ноября 2020 года составило 303 человека

От коронавируса в регионе погибли больше трехсот человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус продолжает одолевать жителей Заполярья. В первый день ноября регион преодолел отметку в 300 летальных исходов, а 2 ноября прибавилось еще три новых смерти. По данным оперативного штаба, всего в Мурманской области зафиксировано 303 погибших от опасной инфекции. Подробности о последних умерших - пол, возраст, сопутствующие заболевания, будут известны позднее.

Всего с начали пандемии COVID-19 перенесли 20266 северян. За минувшие сутки добавились 210 новых инфицированных. Пальма первенства давно уже у Мурманска, где заражены 10974 человек. Второе место занимает Белокаменка, где выявлено 2348 заболевших. Тройку замыкает Североморск с результатом в 2012 случаев.

К слову, выздоровевших тоже много. Так, 16094 пациента уже поправились (+34 за сутки). На лечении с ковидом остаются 3869 человек.

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