Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Гаджиево зафиксировали первый случай заражения ковидом

Коронавирус обнаружили в еще одном закрытом городке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус не собирается отступать и, к сожалению, только набирает обороты. Так, в Мурманской области под раздачу ковида попал еще один город. Им стал Гаджиево, где по последним данным оперативного штаба выявлен первый и пока единственный случай заражения опасной инфекцией.

В других муниципалитетах продолжают выявлять заболевших. За минувшие сутки зафиксировано 210 новых инфицированных, а всего с начала пандемии - 20266. Подавляющая часть приходится на Мурманск (+87, всего 10974). На втором месте Белокаменка - 2348 случаев. Тройку замыкает Североморск (+19, всего 2012).

Оправились от коронавируса 16094 человек, из них 34 выздоровели за сутки. Количество погибших тоже прибавилось - от опасной инфекции скончались еще три северянина. Всего - 303 летальных исхода.

Напомним: оборудование из мобильного госпиталя в Мурмашах поступило в медучреждения региона. 17 машин из автобазы правительства Мурманской области передали медикам.

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