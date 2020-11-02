Генеральным директором "Мурманэнергосбыта" стала Алла Истомина

Алла Истомина возглавила "Мурманэнегосбыт".

Со 2 ноября у "Мурманэнергосбыта" новый генеральный директор. Этот пост заняла Алла Истомина, которая пришла на должность из "Мурманскводоканала", где работала 15 лет. В последнее время она была первым заместителем директорам городского предприятия.

Алла Павловна сменит Валентина Горобцова, который был назначен и.о. руководителя крупнейшего в Мурманской области теплоснабжающего предприятия апреле этого года. До этого "Мурманэнергосбытом" с 2018 года руководил Алексей Степанов.

- Проявила себя как ответственный, эффективный, сильный менеджер в коммунальном-хозяйстве. И я очень надеюсь, что на новой позиции у вас тоже все получится. Мы с вами обсуждали ваши приоритетные задачи. Главная - с минимальной аварийностью пройти отопительный сезон. Также есть целый набор задач по повышению эффективности нашего областного предприятия. Уважаемые главы [муниципалитетов]. прошу любить и жаловать и всячески помогать, - представил Аллу Истомину губернатор Андрей Чибис.

- Быть членом вашей команды почетно и интересно, - поблагодарила Алла Павловна за поддержку главу региона.

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