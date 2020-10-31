С момента авиакатастрофы над Синаем, в которой погибли жители Мурманской области, прошло пять лет

Катастрофа на Синайским полуостровом произошла ровно пять лет назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В истории Мурманской области много трагедий, связанных с небом. Самое страшное, что некоторые случились уже в мирное время.

5 мая 2019 года войдет в историю как день, когда сгорел "Суперджет", летевший из Москвы в Мурманск. Погиб 41 человек, в том числе 26 жителей Мурманской области.

А пять лет назад 31 октября случилась авиакатастрофа над Синайским полуостровом. Напомним: Airbus A320 вылетел из Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург, но через 23 минуты пропал с радаров. Позже стало известно, что на борту сработало самодельное взрывное устройство, из-за взрыва которого лайнер упал. На борту были 224 человека, выживших не было.

В числе тех, кто так и не вернулся домой - жители Мурманской области. Например, супруги Дунаевы из Апатитов, которые хотели разогнать осеннюю серость отдыхом на юге. Погибла и Любовь Козлова из Мончегорска. Даже спустя лет боль от этой авиакатастрофы свежа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд над командиром сгоревшего в "Шереметьево" самолета "Москва-Мурманск" отложили в шестой раз. Дениса Евдокимова обвиняют в нарушении правил безопасности, из-за которых погиб 41 человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru