35-летняя жительница Мурманской области предстанет перед судом за убийство друга

Чересчур обидчивая женщин пойдет под суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области будут судить 35-летнюю женщину за убийство знакомого.

Вечером 8 августа жительница Кандалакши вместе со своим 35-летним приятелем употребляла спиртные напитки. Во время застолья между собутыльниками из-за неосторожных слов мужчины произошла ссора. После того, как северянин стал оскорбительно высказываться, женщина взяла нож и ударила им друга в грудь. Удар оказался метким: потерпевший скончался на месте происшествия.

- Впоследствии женщина призналась в содеянном. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. Материалы вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Кандалакшский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Мурманской области.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним: в Кировске будут судить женщину, которая застрелила спящего сожителя из винтовки.

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