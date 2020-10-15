Мурманский областной суд рассматривает уголовное дело в отношении мужчины, который убил и расчленил школьницу

Материалы были зарегистрированы в Мурманском областном суде 9 июля, 9 сентября состоялись предварительные слушания, а на сегодня, 15 октября, назначено очередное совещание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

13-летняя М. из Мурманска пропала в марте 2019 года. Девушка и раньше уходила из дома, например, после того, как стала участницей скандала с избиением сверстницы.

Почти год о судьбе подростка ничего не было известно. Но в этом июне оказалось, что М. погибла при страшных обстоятельствах. К ее смерти причастен 41-летний знакомый ее семьи, который встретился со своей жертвой в день ее исчезновения. Из-за чего мужчина решил убить девушку, пока не разглашается в интересах следствия.

Мало того, что северянин лишил М. жизни, так еще и расчленил ее, отнес в гараж и попытался сжечь тело. После задержания против мужчины возбудили два уголовных дела: по ч.2 п.в ст.105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч.4 п.в ст.162 (за разбой - за месяц до описываемых событий обвиняемый напал на женину и выхватил у нее сумку).

Материалы были зарегистрированы в Мурманском областном суде 9 июля, 9 сентября состоялись предварительные слушания, а на сегодня, 15 октября, назначено очередное совещание.

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