Бурые медведи на островах Кандалакшинского заповедника впали в зимнюю спячку

Медведи в Кандалакшском заповеднике легли в спячку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прошлом году, когда лето выдалось холодное и неурожайное, медведи часто выходили к людям. В этом году грибов и ягод было вдоволь, поэтому встречи с косолапыми были редкость. А теперь и вовсе шанс встретит царя леса упал почти до нуля.

Бурые медведи на заповедных островах Кандалакшского заповедника впали в зимнюю спячку. Об этом сообщают сотрудники Северной инспекции.

Конец октября – время, когда бурые медведи залегают в берлоги. Последние они, как правило, обустраивают под поваленными деревьями или в прикорневых ямах, иногда роют в земле.

– Косолапые делают себе в них подстилку из мха и веток. А спят по одному. Исключение составляют разве что медведицы с медвежатами, которые залегают в спячку вместе, – сообщили в Кандалакшском природном заповеднике.

К слову, октябрь в этом году очень теплый, на этой неделе была плюсовая температура, и во многих городах снег почти растаял. Поэтому удивительно, что это не помешало косолапым залечь в берлоги.

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