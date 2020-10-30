Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: самоизоляцию для северян старше 65 лет продлевают

Жители Мурманской области старше 65 лет будут находиться на самоизоляции до 12 ноября включительно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидемиологическая обстановка в Мурманской области не оставляет пока шанса северянам старше 65 лет. Напомним: 16 октября для них возобновили обязательную самоизоляцию. Из дома выходить можно, но только по совсем важным случаям.

Те жители региона, кто работает, не может уйти на удаленку и теряет заработок, могут оформить больничный.

Самоизоляция действовала до 29 октября, но с каждым днем в Заполярье растет число зараженных, 30 октября выявили уже 199 новых случаев за сутки. А днем ранее был поставлен антирекорд по числу летальных случаев. Поэтому, чтобы не рисковать жизнью старшего поколения, правительство Мурманской области и оперативный штаб приняли решение продлить самоизоляцию для северян 65 лет и старше до 12 ноября включительно. А после будет рассматриваться возможность отмены меры или ее продолжения.

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