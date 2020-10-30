Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: самоизоляцию для северян старше 65 лет продлевают

Новый период ограничения действует до 12 ноября
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Жители Мурманской области старше 65 лет будут находиться на самоизоляции до 12 ноября включительно.

Жители Мурманской области старше 65 лет будут находиться на самоизоляции до 12 ноября включительно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидемиологическая обстановка в Мурманской области не оставляет пока шанса северянам старше 65 лет. Напомним: 16 октября для них возобновили обязательную самоизоляцию. Из дома выходить можно, но только по совсем важным случаям.

Те жители региона, кто работает, не может уйти на удаленку и теряет заработок, могут оформить больничный.

Самоизоляция действовала до 29 октября, но с каждым днем в Заполярье растет число зараженных, 30 октября выявили уже 199 новых случаев за сутки. А днем ранее был поставлен антирекорд по числу летальных случаев. Поэтому, чтобы не рисковать жизнью старшего поколения, правительство Мурманской области и оперативный штаб приняли решение продлить самоизоляцию для северян 65 лет и старше до 12 ноября включительно. А после будет рассматриваться возможность отмены меры или ее продолжения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

90-летняя жительница Мурманска вылечилась от коронавируса: «Нужно активно жить, а не сидеть в четырех стенах». Северянка сразу после COVID-19 перенесла операцию на сердце (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru

Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости