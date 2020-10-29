Из-за коронавируса съемки фильма «Баренцево море» в Мурманске приостановили

Фильм должен стать продолжением военного сериала «Черное море». Фото: кадр из фильма.

Кинокомпания Star Media заявила, что из-за эпидемеологической обстановки, связанной с коронавирусом, решила приостановить съемки фильма «Баренцево море» в Мурманской области.

В октябре в Мурманске и Североморске должны были состояться съемки натуральных планов, показывающих военный северный город. Основные же съемки ленты с участием главных героев планировали продолжить в других городах России.

– В связи с переносом сроков производства проекта на более поздний срок кинокомпания не исключает, что съемки основного блока фильма могут пройти в Мурманской области в следующем году, – говорится в заявлении.

Возобновить работу готовятся весной будущего года. В связи с решением о переносе работы над картиной кинокомпания не будет заключать договор с министерством культуры Мурманской области на предоставление рибейта.

Напомним, что лента «Баренцево море» должно было стать продолжение рейтингового сериала «Черное море». По сценарию, главным героям предстоит сорвать диверсию в одном из арктических портов.

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