В Мурманске снимут остросюжетный шпионский боевик

Фильм должен стать продолжением военного сериала «Черное море». Фото: кадр из фильма.

В Мурманске готовятся снимать остросюжетный шпионский боевик под рабочим названием «Баренцево море». Начало работ запланировано на конец октября.

Как известно, действие фильма разворачивается в 1944 году. Завербованный немецкий агент сообщает, что в арктическом порту планируется диверсия. Теперь главным героям предстоит сорвать операцию и спасти порт от катастрофы. Фильм должен стать продолжением военного сериала «Черное море».

- Компания, которая снимет фильм, получила субсидию в два миллиона рублей на возмещение части затрат при съемках фильма в Мурманской области. Это произошло после того, как она выиграла в конкурсе рибейтов. Последний представляет собой инструмент для привлечения кинопроизводителей в регионы. Ведь условие участия в конкурсе, привлечение к съемкам местных подрядчиков, что стимулирует экономику и туризм, - сообщила вице-губернатор Елена Дягилева.

Из бюджета Мурманской области уже выделили на рибейты 5 миллионов рублей.

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