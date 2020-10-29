Жительница Мурманска победила в передаче «Слабое звено»

Ирина из Мурманска выиграла 83 тысячи рублей. Фото: скриншот видео

Мурманчанка Ирина выиграла в передаче «Слабое звено» 83 тысячи рублей. 41-летняя жительница столицы Заполярья работает логистом. В игре она трижды была самым сильным игроком, вышла в финал, где ей предстояло вместе с соперником ответить на пять пар вопросов.

По итогам игры, обойдя семерых противников, мурманчанка стала победителем и завоевала приз в 83 тысячи рублей.

Во время игры ведущая отметила скорость реакции и количество правильных ответов, которые давала жительница Мурманска, а также поинтересовалась секретом молодости, признав, что женщина выглядит намного моложе своих лет.

– Активный образ жизни и позитив, книги и коты, – перечислила составляющие Ирина.

Отметим, что запись игры «Слабое звено», в котором участвовала мурманчанка, была показана на телеканале «Мир» 23 октября.

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