Михаил Мишустин распорядился приобрести для мурманских хирургов робота «Да Винчи»

В России таких роботов только 25, и в Мурманске о них пока могут только мечтать. Фото: Влад КОМЯКОВ

На этой неделе во время визита в Мурманск председателя правительства РФ Михаила Мишустина ему представили проект уникальной модульной операционной, которую можно перевозить между разными городами и помогать больным с мочекаменной болезнью и опухолями.

Во время обсуждения проекта Михаил Мишустин задал одному из авторов Константину Сауткину важный вопрос: есть ли в Мурманске робот «Да Винчи». Это специальная хирургическая система, которая позволяет автоматизированно проводить операции, в том числе и нейрохиругические. В России таких роботов только 25, и в Мурманске о них пока могут только мечтать.

- Минздраву надо сказать. Он, конечно, дорогой аппарат, но это серьезный помощник в условиях Арктики, - поручил премьер-министр.

Для системы здравоохранения Мурманской области робот «Да Винчи» будет серьезным прорывом и поможет решать многие важные задачи. В мире такая система используется всего в нескольких сотнях клиник.

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