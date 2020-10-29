Под Мурманском уничтожили 10,5 тонны санкционной соли

Санкционную соль уничтожили на полигоне твердых отходов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Под Мурманском таможенники уничтожили 10,5 тонны санкционной соли. Обнаружили запрещенный к ввозу товар на одном из судов в порту. Партия соли занимала 120 грузовых мест. На упаковке было указано, что произведена соль в Норвегии.

–Данный товар попадает под действие российского законодательства о запрете ввоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн, – сообщила пресс-секретарь Мурманской таможни Алла Свешникова.

По факту обнаружения санкционного товара мурманские таможенники возбудили дело об административном правонарушении. 10,5 тонны соли были изъяты и уничтожены на полигоне твердых коммунальных отходов.

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