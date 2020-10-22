В порту Мурманск на борту судна нашли краба на 1,7 миллиона рублей

В отношении капитана судна и компании-судовладельца возбуждены дела об административных правонарушениях. Фото: ФСБ

На браконьерстве попадаются не только частные лица, но и компании. В Мурманске сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району провели рейд по пресечению незаконной добычи морских биологических ресурсов.

9 октября в порту города Мурманска они проверили рыбопромысловое судно МК-0348 "Аметист", владельцем которого является ООО "Нордфлот". Выяснилось, что с борта в автомобиль выгрузили около двухсот килограммов незаконно добытого краба.

- Владельцем улова оказался капитан вышеуказанного судна. Несмотря на попытку скрыться, он был задержан. Сотрудники управления изъяли 197,72 килограмма варено-мороженного мяса камчатского краба, а это 235 особей. По предварительным данным, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составляет 1 688 240 рублей, - сообщили в ФСБ.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Фото: ФСБ

В отношении капитана судна и компании-судовладельца возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море".

На "Аметист" наложен арест. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".

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