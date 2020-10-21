Появилось видео с места крушения судна "Юбилейный" в Баренцевом море

На берегу удалось найти тело одного из пропавших, судьба еще двух людей не известна. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 17 октября в акватории Баренцева море - губы Вайда - полуострова Рыбачий затонуло маломерное судно "Юбилейный". Оно налетело на скалистый берег, перевернулось и затонуло.

На борту находились 10 человек, почти все - пассажиры, которые вышли в море на рыбалку. Спасти удалось семерых: после крушения они несколько часов провели на скале. Поиски еще троих сразу после ЧП начали водолазы, также к ним подключили вертолет.

Через два дня на берегу удалось найти тело одного из пропавших, судьба еще двух людей не известна.

- Поиски осложняются сильным ветра и волнами, - сообщили в МЧС России по Мурманской области.

Создан оперативный штаб, работы на местности продолжаются. Напомним: по факту крушения "Юбилейного" возбуждено уголовное дело, следователи не исключают, что виной всему - человеческий фактор.

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