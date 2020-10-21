Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Появилось видео с места крушения судна "Юбилейный" в Баренцевом море

Из 10 человек удалось спасти 7
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий
На берегу удалось найти тело одного из пропавших, судьба еще двух людей не известна.

На берегу удалось найти тело одного из пропавших, судьба еще двух людей не известна.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 17 октября в акватории Баренцева море - губы Вайда - полуострова Рыбачий затонуло маломерное судно "Юбилейный". Оно налетело на скалистый берег, перевернулось и затонуло.

На борту находились 10 человек, почти все - пассажиры, которые вышли в море на рыбалку. Спасти удалось семерых: после крушения они несколько часов провели на скале. Поиски еще троих сразу после ЧП начали водолазы, также к ним подключили вертолет.

Через два дня на берегу удалось найти тело одного из пропавших, судьба еще двух людей не известна.

- Поиски осложняются сильным ветра и волнами, - сообщили в МЧС России по Мурманской области.

Создан оперативный штаб, работы на местности продолжаются. Напомним: по факту крушения "Юбилейного" возбуждено уголовное дело, следователи не исключают, что виной всему - человеческий фактор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Североморске водитель автобуса с пистолетом вышел к пассажирке без маски. Женщина категорически отказывалась надевать средство индивидуальной защиты [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru

ЧП