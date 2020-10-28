Рыбоперерабатывающий завод в Умбе станет социальным проектом

В Умбе строят рыбоперерабатывающий завод. Фото: Иван МАКЕЕВ

В некогда гремевшей на всю страну своей рыбой Мурманской области промысел и рыбопереработка пришли в запустение. Но у правительства есть план, как возродить отрасль.

На прошлой неделе, когда в регионе с рабочим визитом находился премьер-министр Михаил Мишустин, состоялась встреча с арктическими инвесторами. На ней председателю правительства представили проект рыбоперерабатывающего завода в Умбе.

- Умба – одно из старейших поселений Кольского полуострова, где люди испокон веков жили морем и рыбой. И сегодня, для того чтобы рыбакам продолжать на законных основаниях свой промысел – ловить рыбу в прибрежной зоне, – необходима собственная переработка. В принципе так и родилась совместная идея построить рыбзавод в посёлке. Это будет современное предприятие небольшой мощности, способное перерабатывать до 5 т рыбы в сутки. В основном это будет только что выловленная знаменитая, так скажем, беломорская сельдь и горбуша. Реализация такого проекта, с одной стороны, решит задачи, связанные с сохранением рыбного промысла и созданием рабочих мест, а с другой стороны, обеспечит переработку выловленной рыбы и реализацию готовой продукции уже с добавочной стоимостью, поэтому в этом проекте будут в выигрыше все: и рыбаки, и переработчики, и, самое главное, конечный потребитель. То есть в принципе проект можно назвать «от моря до прилавка», - рассказал Сергей Вильшанский, директор компании, которая реализует проект.

Прошла неделя, и про завод снова заговорили, уже на заседании правительства Мурманской области.

- Цех по переработке биоресурсов в Умбе - это социальный проект: в 2021 году, чтобы получить в пользование рыболовный участок, нужны мощности по переработке. В данный момент подписан договор подряда, сейчас идет вертикальная планировка территории, - уточнила Светлана Панфилова, глава Корпорации развития Мурманской области.

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