Интерактивный туристический портал заработал в Мурманской области

Для туристов, мечтающих побывать в Мурманской области, разработали специальный портал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интерактивный туристический портал, анонсированный ранее, на днях заработал в Мурманской области. На данный момент он представляет собой карту региона с отмеченными туристическими и культурными объектами, каталоги маршрутов и экскурсий.

А в декабре на портале заработают дополнительные функции. Так, откроется полноценный маркетплейс с возможностью бронировать жилье и приобретать различные туристические услуги. Помимо этого для пользователей будет разработана бонусная система.

– Каждый посетитель сайта сможет найти вариант для отдыха или пробовать себя в роли гида и предложить свой маршрут, опубликовав его на murmansk.travel. Федеральный стандарт «Умный город» предполагал создание общедоступной информационной системы для жителей и гостей региона, поэтому турпортал Мурманской области стал частью регионального проекта «Умный регион, – рассказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Пока портал доступен только на русском языке. Но в скором времени будут подключены английский и китайский языки интерфейса. Также планируется, что информация, размещенная на электронном ресурсе, будет дублироваться в специально разрабатываемом приложении для операционных систем IOS и Android.

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