Мурманские проекты претендуют на поддержку Агентства стратегических инициатив

Перезагрузка МГТУ - один из представленных проектов. Фото: МГТУ

Три проекта из Заполярья: «перезагрузка» МГТУ, создание национального парка «Териберка» и центра «Новый Мурманск», - презентовали на онлайн-сессии форума Агентства стратегических инициатив.

Мурманская область представила для онлайн-сессии, где шел отбор лучших региональных практик в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени», 11 проектов. На суд экспертов АСИ представили идеи онлайн-проверки наличия разрешений на осуществление деятельности легкового такси, туристического брендирования Ковдорского района «Легенды страны Гипербореи», личного портала пациента и ряд других.

Три проекта – «перезагрузка» МГТУ, создание национального парка «Териберка» и центра «Новый Мурманск» – внесены губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Представляя их, он особо отметил, что является не автором проектом, но инициатором выдвижения.

– Надеемся, что наши проекты войдут в число победителей, у них и так достаточно высокий рейтинг. Любая поддержка и продвижение таких инициатив будет нам полезна, это поможет нам быстрее сделать то, что мы задумали. Но, в любом случае, мы приступили к их практическому воплощению. Для нас это принципиально важные точки роста, и мы их точно сделаем», – отметил губернатор.

Первый проект представляет собой трансформацию мореходки в новый центр компетенций в Арктике. Второй – возрождение приморских поселков. За основу был взят поселок Териберка, который становится особо охраняемой природной территорией и в будущем привлечет туда туристов и любителей рыбалки. Третий – редевелопмент портовой территории в Мурманске. В рамках него часть территории старого судоремонтного завода станет культурно-деловым центром «Новый Мурманск» с конгрессно-выставочной инфраструктурой, рыбным рынком, ресторанами, отелями и офисами.

Отметим, что форум «Сильные идеи для нового времени» состоится 11 и 12 ноября. Организуют его Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» для того, чтобы отобрать 100 сильных идей. Именно они, по задумке организаторов, впоследствии помогут перезагрузить экономику и социальную сферу, выработать технологическую стратегию развития страны, организовать команды, готовые приступить к реализации своих идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях. Проекты-победители смогут рассчитывать на коммуникационную, административную, рекламную, экспертную и прочую поддержку от АСИ и его партнеров.

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