Барк "Седов" покинул порт Мурманск

На "Седове" сменились курсанты, и барк покинул Мурманск. Фото: bgarf.ru

19 октября в порт Мурманск зашел парусник "Седов", который в последний раз был у нас в августе прошлого года. Посетить барк было нельзя из-за пандемии коронавируса, поэтому любоваться на него можно было только издалека.

25 октября одни из сильнейших людей России отбуксировали "Седов" на 3,25 метра и установили мировой рекорд. А уже вечером 26 октября судно вышло из порта Мурманск.

- 23-24 октября на барк заселилась новая смена курсантского состава. За время стоянки в порту барк пополнил запасы топлива, пресной воды и провизии и полностью готов к отправке в порт приписки – Калининград. Впервые состоялась учебная тревога по оставлению судна. Курсанты и члены экипажа отработали необходимые действия, познакомились с командирами спасательных плотов и их заместителями, потренировались надевать спасательные жилеты, - рассказали в пресс-службе Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.

Легендарный парусник взял курс на порт-приписки Калининград.

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