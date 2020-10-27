Губернатору Мурманской области до 1 ноября представят концепцию реновации Больничного городка

Реновацию Больничного городка в Мурманске проведут за четыре года. Фото: правительство Мурманской области

В 2019 году в правительстве Мурманской области объявили о реновации Больничного городка. здесь хотят снести старые деревянные дома и построить современные многоэтажки, общая жилая площадь составит 200 тысяч кв.м, а также всю необходимую инфраструктуру.

В Первомайском округе столицы Заполярья готовятся строить дома для расселения жителей микрорайона. А к 1 ноября губернатору Мурманской области должны представить проект преображения Больничного городка. Концепция развития рассчитана на четыре года.

- У нас есть пять потенциальных застройщиков. Им поручено разработать архитектурную концепцию застройки, учитывая непростые климатические условия. Также готовится предварительный расчет всех нагрузок, которые будут учтены при проектировании инженерных сетей, - сообщил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Только на строительство дорог, котельной и водопровода нужно 700 миллионов рублей. В проекте бюджета Мурманской области на 2021 год заложено финансирование проектирования сетей инженерно-технического обеспечения. А к активным работам по строительству домов и инфрастрактуры преступят в 2022 году. Напомним: реновация Больничного городка получила поддержку на федеральном уровне.

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