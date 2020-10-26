В Мурманске в автобусе умер пассажир

Мужчине стало плохо во время поездки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В обстоятельствах происшествия в автобусе №10 городского маршрута Мурманска сейчас разбираются следователи.

- Во время движения одному из пассажиров стало плохо. Водитель остановил автобус на проспекте Кольский, были вызваны сотрудники скорой помощи. Реанимационные действия не увенчались успехом, мужчина умер, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

Погибший был 1953 года рождения. Несмотря на то, что следов насильственной смерти на теле мурманчанин нет, по всем правилам проводится процессуальная проверка, назначена судмедэкспертиза.

Напомним: на выходных на берегу озера под Ковдором нашли тело местного жителя, который ушел на рыбалку и не вернулся. А на позапрошлой неделе тело женщины обнаружили у озера в Кольском районе.

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