Мошенники обманули жителя Североморска, который хотел купить шпица

Только после того, как продавщица перестала выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошенничества. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

20-летний житель Североморска лишился сбережений, попытавшись купить шпица.

На днях в отделение полиции обратился мужчина. Он рассказал, что нашел на одном из сайтов частных объявлений сообщение о продаже щенка шпица. Северянин связался с владелицей собаки.

– Незнакомка пояснила, что деньги за щенка необходимо перечислить с помощью мессенджера, воспользовавшись услугой «безопасная сделка». Следуя инструкциям, потерпевший прошел по ссылке и ввел реквизиты своей банковской карты, после чего со счета были списаны денежные средства - более 40 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Только после того, как продавщица перестала выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошенничества. В полиции возбудили уголовное дело. Пока правоохранителям удалось установить, что номер, по которому общался потерпевший с «продавцом», зарегистрирован в Ивановской области.

Правоохранители призывают жителей Мурманской области быть внимательными при совершении финансовых операций через интернет, не сообщать посторонним конфиденциальные банковский данные.

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