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Мошенники обманули жителя Североморска, который хотел купить шпица

20-летний житель флотской столицы лишился 40 тысяч рублей
Татьяна ЖДАНОВА
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Только после того, как продавщица перестала выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошенничества.

Только после того, как продавщица перестала выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошенничества.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

20-летний житель Североморска лишился сбережений, попытавшись купить шпица.

На днях в отделение полиции обратился мужчина. Он рассказал, что нашел на одном из сайтов частных объявлений сообщение о продаже щенка шпица. Северянин связался с владелицей собаки.

– Незнакомка пояснила, что деньги за щенка необходимо перечислить с помощью мессенджера, воспользовавшись услугой «безопасная сделка». Следуя инструкциям, потерпевший прошел по ссылке и ввел реквизиты своей банковской карты, после чего со счета были списаны денежные средства - более 40 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Только после того, как продавщица перестала выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошенничества. В полиции возбудили уголовное дело. Пока правоохранителям удалось установить, что номер, по которому общался потерпевший с «продавцом», зарегистрирован в Ивановской области.

Правоохранители призывают жителей Мурманской области быть внимательными при совершении финансовых операций через интернет, не сообщать посторонним конфиденциальные банковский данные.

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