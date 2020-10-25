В колонии Оленегорска выбрали самую элегантную заключенную

Первой задачей для конкурсанток была разработка эскиза, изготовление и эффектная презентация авторского костюма. Фото: УФСИН по Мурманской области

Женщина остается женщиной в любых обстоятельствах.

Сотрудники оленегорской колонии-поселения №24 в целях психологически-воспитательной работы среди осужденных женщин отряда №2 организовали творческий конкурс "Прекрасный женский образ". Победительницу жюри определило после прохождения двух этапов.

Первой задачей для конкурсанток была разработка эскиза, изготовление и эффектная презентация авторского костюма. При выполнении этого этапа конкурсной программы участниц курировала Галина Коровкина, преподаватель учебной группы по профессии "Портной" профессионального училища при колонии-поселении. Жюри сочло все представленные работы оригинальными и качественно исполненными.

Во втором туре состязания участницам было нужно раскрыть свой творческий потенциал. На этом этапе выполнения конкурсной программы они декламировали стихи, исполняли песни, представляли художественный рассказ о себе.

После подведения итогов мероприятия победительница и призеры были награждены почетными грамотами и сладкими подарками.

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