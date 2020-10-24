У 19-летней жительницы Ковдора нашли галлюциногенные грибы

Девушка попалась с партией галлюциногенных грибов.

Партию больше 12 граммов галлюциногенных грибов изъяли полицейские у 19-летней жительницы Ковдора.

Некоторое время назад девушка попала в поле зрения наркополицейских. Во время оперативно-разыскных мероприятий ее задержали с поличным.

– Местному жителю она продала сверток с растительным веществом весом порядка 3 граммов. В ходе осмотра ее квартиры полицейские обнаружили и изъяли еще 9 свертков с подозрительным веществом. Впоследствии их вместе с содержимым направили на экспертизу, а девушку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Задержанная не стала отпираться и призналась в содеянном. Экспертиза же показала, что в свертках находились галлюциногенные грибы весом более 12 граммов.

В отношении жительницы Ковдора возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

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