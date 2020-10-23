В Туломе накрыли подпольное производство биткоинов

В заброшенном помещении обнаружили оборудование для добычи криптовалюты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Майнинговая ферма может быть очень прибыльной, а может - убыточной. Ведь если дело не выгорит, то придется оплачивать серьезные счета за электричество.

Не всем это по нраву поэтому предприниматели иногда хотят сэкономить и самовольно подключаются к электросетям. Подпольное производство биткоинов энергетики компании «Россети Северо-Запад» совместно с сотрудниками ФСБ и правоохранительных органов обнаружили в селе Тулома.

- Наши специалисты заметили, что в одном из строений бывшего тепличного комбината очень высокое потребление электроэнергии, - рассказал Андрей Кузнецов, заместитель директора по безопасности Мурманского филиала «Россети Северо-Запад». – Подозрение о возможной деятельности «майнинговых фермеров» возникло сразу. Внезапный визит мы нанесли совместно с сотрудниками силовых структур.

В заброшенном помещении обнаружили оборудование для добычи криптовалюты. Его отключили и изъяли. Оказалось, что владелец фермы успел украсть электричества как минимум на 7 миллионов рублей. Против него планируют возбудить уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В порту Мурманск на борту судна нашли краба на 1,7 миллиона рублей. Два центнера деликатеса выловили в море (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru