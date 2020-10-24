В Междуречье спасают краснокнижного аиста, который живет на мусорном полигоне

Краснокнижный аист живет на мусорном полигоне. Фото: Валентина Ковалишина

Уже несколько дней на мусорном полигоне в Междуречье длится необычная спасательная операция. Этой осенью здесь поселился краснокнижный аист, вероятно, он сбился с пути.

Все бы ничего, да приближается зима, и красивая птица может умереть от холода и голода. Поэтому неравнодушные северяне решили ее поймать, чтобы отвезти куда-то южнее. Куда - вопрос второстепенный (хотя уже есть человек, у которого построен теплый вольер), ведь сначала надо поймать эту гордую птичку.

День за днем волонтеры приезжают на полигон в надежде, что аист дастся в руки. Кстати, веткомитет Мурманской области дал разрешение на отлов птицы, оно было необходимо потому, что это вид, занесенный в региональную Красную книгу.

- В последний раз мы смогли подойти к нему на 10 метров, ближе он не подпускает, сразу улетает, несмотря на то, что он ослабел Нам очень нужен сеткомет, но купить его нельзя. Аист часто сидит на фонаре, достать его сложно. Мы даже выезжали вечером, когда темно, надеялись, что он спит и мы сможем незаметно подойти, но он бодрствует, - рассказала "КП" Валентина Ковалишина, которая занимается поимкой аиста.

Птицу на полигоне гоняют вороны - щипают за хвост и забирают еду. Волонтеры переживают, что становится все холоднее, и аист может погибнуть. Все, кто готов помочь, могут позвонить Валентине по телефону +7-921-270-53-84.

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