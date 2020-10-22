Вузы Мурманска частично переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса

В вузах Мурманской области действует очно-заочная форма обучения. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тема, которая волнует многих родителей и учащихся: вернется ли дистанционное обучение, которое в связи с коронавирусом стало вынужденной мерой этой весной? Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сказал, что внеплановые каникулы и обучение дома для школьников возможны, но пока к такой мере прибегать не будут.

А что со студентами? Оказалось, что высшие учебные заведения Мурманска выбирают комбинированные формы.

- Сейчас наши студенты учатся по смешанной схеме - очно-заочной. Это сделано для того, чтобы не допускать скопления людей в помещениях. Преподаватели выбирают, какие предметы или занятия можно провести дистанционно, - рассказали "КП" в пресс-службе Мурманского арктического государственного университета.

В Мурманском государственном техническом университете ситуация похожая, но все же отличается.

- С 23 октября учащиеся 1 - 3 курсов переходят на дистанционное обучение до особого распоряжения. При этом курсанты продолжают учиться очно, - уточнили "КП" в МГТУ.

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