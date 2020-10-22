Андрей Чибис - Михаилу Мишустину: "Рост доходов населения в Мурманской области превышает 4%"

Андрей Чибис коротко рассказал о территории опережающего развития «Столица Арктики». Фото: premier.gov.ru/

21 октября Мурманскую область с рабочим визитом впервые после назначения посетил премьер-министр Михаил Мишустин. После торжественного введения в состав флота атомного ледокола "Арктика" и общения с арктическими инвесторами председатель правительства провел двустороннюю встречу с губернатором Андреем Чибисом.

- Как обстоят дела в Мурманской области? Расскажите, пожалуйста, и про социальную обстановку, и про экономическую, - обратился к главе Заполярья Михаил Владимирович.

Андрей Чибис коротко рассказал о территории опережающего развития "Столица Арктики", поддержке предпринимателей в условиях пандемии, пакете документов преференций для бизнеса в Арктике.

- По 2019 году у нас рост более 6% по инвестициям, рост доходов населения превышает 4%. Но самое главное, что даже в условиях пандемии этот рост продолжается. Первое полугодие отмечено ростом инвестиций более 8% и сохранением стабильного дохода людей. Пандемия, безусловно, сказывается, и понятно, что чуть сбавился оборот розничной торговли. Мы прекрасно понимаем, что больше всего пострадала сфера малого и среднего бизнеса. Но мы ввели специальные режимы, чтобы малым предпринимателям можно было это непростое время пережить. А дополнительные льготы, которые сегодня получили предприниматели, дают им реальную возможность реализовать себя. Большими, крупными проектами мы Арктику развиваем, поднимаем, и принципиально важно сделать так, чтобы люди отсюда не уезжали, а, наоборот, приезжали и реализовывали себя. И проекты, которые предприниматели предлагают сегодня, меняют жизнь простых людей, приезжающих сюда и работающих на больших предприятиях, обеспечивают более высокое качество сервиса, - рассказал Андрей Чибис.

Губернатор поблагодарил правительство РФ и Министерство Дальнего Востока за поддержку проектов Мурманской области.

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