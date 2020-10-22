4G-интернет стал доступен для 6 тысяч жителей Мурманской области

С начала года спрос на потребление мобильного интернета вырос как в областном центре, так и небольших населенных пунктах Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Оператор реализует масштабный проект модернизации LTE-сети, и главный акцент в развитии сделан на малых населенных пунктах региона. Теперь мобильным интернетом на скорости 4G смогут воспользоваться дополнительно еще 6 тысяч жителей Мурманской области.

С начала года МегаФон модернизировал более 200 базовых станций LTE как в крупных городах (Мурманск, Мончегорск), так и в небольших населенных пунктах с населением менее 1,5 тысячи человек, среди которых Верхнетуломский, Африканда, Коашва, Магнетиты, Пушной и Туманный. Также высокоскоростной интернет появился в одной из ключевых достопримечательностей региона – селе Териберка.

Как отметил директор отделения МегаФона в Мурманске Владимир Чуйко, с начала года спрос на потребление мобильного интернета вырос как в областном центре, так и в небольших населенных пунктах Мурманской области.

- Проанализировав места наибольшей концентрации мобильного трафика, связисты МегаФона активно наращивали емкость сети, модернизировали действующие станции связи, запускали 4G в новых локациях. Так наша сеть развивалась быстрее и стала доступна для жителей даже самых отдаленных уголков, – добавил Владимир Чуйко.

Теперь высокоскоростной интернет позволит жителям и туристам Мурманского региона комфортно пользоваться образовательными и развлекательными сервисами, государственными порталами, службами доставки, онлайн-магазинами и другими цифровыми сервисами.

Результат этой работы в своем исследовании отметила международная компания Ookla. За полгода во всех регионах России было проанализировано почти три миллиона замеров, которые делали сами пользователи. Лидером по скорости мобильного интернета в России и, в частности, в Мурманске стал МегаФон. Средняя скорость скачивания в сети – более 32 Мбит/c.

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