Число умерших от коронавируса в Мурманске на 22 октября 2020 года составило 264 человека

Число зараженных продолжает расти с каждым днем, поэтому в регионе вводят новые ограничения и возвращают старые. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 13 октября в Мурманской области не было ни одного дня без летального исхода от коронавируса. Вот и 22 октября оперативный штаб при правительстве региона сообщил о троих умерших. Таким образом, общее число жертв опасной инфекции с начала пандемии составляет уже 264 человека.

Также в Мурманской области установили сразу два антирекорда: общее число заболевших коронавирусом превысило 18 тысяч человек, а в Мурманске - 10 тысяч человек. 171 новый случай зарегистрировали за последние сутки. В топ-3 по числу заболевших вошли Мурманск, Белокаменка и Североморск.

Число зараженных продолжает расти с каждым днем, поэтому в регионе вводят новые ограничения и возвращают старые. Например, лица старше 65 лет снова должны сесть на обязательную самоизоляцию.

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