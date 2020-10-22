В Мурманске пропала 36-летняя женщина

Екатерина Семенкина ушла из дома 6 октября. Фото: "Лиза Алерт"

Волонтеры просят помочь найти 36-летнюю женщину, пропавшую в Мурманске. Екатерина Семенкина ушла из дома 6 октября. До настоящего времени информации о ее судьбе и местонахождении нет.

Приметы: рост пропавшей 160 сантиметров, она плотного телосложения, волосы каштановые, глаза зеленые. Одета была в черную кофту с капюшоном, белые спортивные штаны, обута в белые кроссовки с зеленым рисунком. При себе у женщины был рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей или видел ее после 6 октября просят обратиться по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

Напомним: в Мурманске также ищут 31-летнего мужчину, который вышел из машины и пропал. Павел Батуро не выходит на связь с 15 октября. А в Мончегорске пропал 49-летний мужчина в серой кофте. Северянина ищут уже больше двух недель.

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