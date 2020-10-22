Мурманск вошел в число десяти самых матерящихся городов России

Аналитики проверили, как часто матерятся жители разных городов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За использование нецензурных слов в общественных местах можно получить штраф до 1000 рублей. А вот в соцсетях свободы больше, разве что забанят в каком-нибудь паблике. Поэтому россияне часто не стесняются в выражениях.

Digital-агентство «Интериум» решило проверить, где же живут главные матерщиники страны.

- Анализ проведен на основании мониторинга упоминаний самых распространенных вариаций 4-х матерных слов в социальных сетях, форумах, блогах и мессенджерах за 1-7 октября 2020 года и в сравнении с аналогичным периодом 2019-го, - уточнили авторы.

Как бы иронично не звучало, но самые не скупящиеся на крепкое словцо люди живут в псковском городе Дно. Правда, у экспертов есть версия, что некоторые пользователи соцсетей указывают Дно в качестве своего города в шутку.

Топ-10 самых матерящихся городов России. Фото: vk.com/interium

В топ-10 вошли Анапа, Ростов-на-Дону, Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Владивосток, Петрозаводск, Калининград и... Мурманск, который разместился на седьмом месте.

- Вероятно, трудности последнего времени, связанные с финансовыми проблемами, карантином и эпидемиологической обстановкой в большей степени повлияли именно на самоощущения жителей больших городов. Свое раздражение они выплеснули матом в соцсетях, - рассуждают аналитики. - Главное наблюдение исследования: общее количество бранных слов за год в соцсетях увеличилось почти вдвое, на 91. На рост нецензурной брани влияют множество глобальных факторов, и тут уже вопрос к специалистам – социологам, психологам и лингвистам, чтобы определить точные причины.

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