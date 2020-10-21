Военнослужащий Северного флота дважды попался пьяными за рулем

С учетом раскаяния подсудимого в содеянном судом назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 9 месяцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опорочил честь военнослужащего - это про рядового Северного флота. Он не раз садился пьяными за руль и попался дважды.

Около девяти вечера 8 августа этого года рядовой войсковой части 70148 Александр К., ранее уже судимый за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишенный права управления автомобилем, был остановлен сотрудником ДПС ОГИБДД. Это случилось на одной из автодорог Снежногорска.

- Во время досмотра было установлено, что Круглов вновь оказался за рулем в нетрезвом состоянии. Суд постановил признать К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), - сообщили в Полярном суде.

С учетом раскаяния подсудимого в содеянном судом назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 9 месяцев.

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