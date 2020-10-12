Житель Заполярного получил три удара ножом от собутыльника, но продолжил с ним выпивать и умер

Злоумышленника ждет колония строгого режима. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Слабоумие и отвага - это именно то, что можно сказать о двух жителях Заполярного, которые распивали спиртное в канун Дня защитника Отечества. Как стало известно следствию, в ночь с 22 на 23 февраля этого года между 33-летнем хозяином квартиры и его 39-летним гостем произошел конфликт по малозначительному поводу, когда они уже были подшофе.

Второй собутыльник разозлился и, схватив нож, ударил им оппонента в живот, плечо и грудную клетку. После этого мужчины как ни в чем не бывало продолжили выпивать. Сама невозмутимость!

- Пострадавший северянин решил не обращаться в медучреждение, а также в полицию, полагая, что травмы не опасны для жизни, и занимался самолечением. От полученных ран 4 марта он скончался у себя дома, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Любителя острых предметов задержали и завели на него уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Мужчина свою вину признал в полном объеме.

Суд назначил ему 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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