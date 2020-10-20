Бритвенные лезвия на детской площадке в Кировске оказались фейком

Лезвия "обнаружили" на детской площадке в Кировске. Фото: t.me/khibinogorsk

20 октября один из телеграм-каналов Апатитско-Кировской агломерации сообщил, что на детской площадке в Кировске неизвестные приклеили бритвенные лезвия к перекладинам уличных тренажеров.

Это возмутило не только местных, но и жителей Мурманской области. Впрочем, претензии должны быть скорее к тем, кто опубликовал эти фотографии. Уж не постановка ли это ради самопиара?

- В сети появилась информация о якобы размещенных бритвенных лезвиях на детской площадке в Кировске. Данная информация не подтвердилась. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место и обследовали детскую площадку, каких-либо предметов, представляющих опасность, не обнаружено. По факту размещения в Интернетне достоверной информации проводится проверка, - сообщил врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

Стоит отметить, что такие фейки не редкость для заполярных и не только пабликов.

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